CIVAM Vachement dépaysant – La ferme du Temple, La ferme du Temple, Osmoy-Saint-Valery

CIVAM Vachement dépaysant – La ferme du Temple Samedi 6 juin, 15h00 La ferme du Temple Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Notre histoire et nos valeurs

Depuis 2016, notre ferme est une vraie pépinière de projets ! Vaches laitières et bœufs Angus, un atelier de transformation fromagère, céréales, ateliers de brassage de bières, d’apiculture, de céramique, boulangerie et un cabinet de réflexologie. Cette année, la ferme fête ses 10 ans, venez les célébrer avec nous.

La ferme du Temple 60 route des Grandes Ventes 76660 Osmoy-Saint-Valéry Osmoy-Saint-Valery 76660 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « assofermedutemple@gmail.com »}]

Balade découverte des pollinisateurs

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