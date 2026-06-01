CIVAM Vachement dépaysant – Le coq à l’âne, Le coq à l’âne, Beaubec-la-Rosière
CIVAM Vachement dépaysant – Le coq à l’âne, Le coq à l’âne, Beaubec-la-Rosière dimanche 7 juin 2026.
CIVAM Vachement dépaysant – Le coq à l’âne Dimanche 7 juin, 14h00 Le coq à l’âne Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Notre histoire et nos valeurs
Nous vous accueillons sur notre ferme pour vous partager notre univers et nos nombreuses passions : Maraich’âne, ân’imations, formations, hébergements pour tous.tes les amoureux.ses de la nature !
Le coq à l’âne 1974 rue de la côte du bastringue 76440 Beaubec-la-Rosière Beaubec-la-Rosière 76440 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « lecoqalane76@gmail.com »}]
Buvette et vente de produits fermiers locaux
DR
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