CIVAM Vachement dépaysant – Le jardin des loups, Le jardin des loups, Hautot-sur-Mer

CIVAM Vachement dépaysant – Le jardin des loups Samedi 6 juin, 16h00 Le jardin des loups Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Notre histoire et nos valeurs

Venez fêter le printemps au Jardin des Loups, un espace de permaculture qui fête ces dix ans en 2026. La permaculture s’inspire du Vivant, des forêts par exemple, des écosystèmes qui ont traversé les siècles, ainsi le Jardin des Loups se trouve à la frontière entre la nécessité de produire, pour nourrir, et l’esthétique d’un jardin paysager, pour nourrir l’âme.

Le jardin des loups 431 rue de Bernouville 76550 Hautôt-sur-mer Hautot-sur-Mer 76550 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « nouvelleselegances3a.0@gmail.com »}]

Visite guidée du Jardin des Loups

DR