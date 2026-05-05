CIVAM Vachement dépaysant – Le jardin des Tilleuls, Le jardin des Tilleuls, Grémonville

CIVAM Vachement dépaysant – Le jardin des Tilleuls Samedi 6 juin, 10h00, 14h00 Le jardin des Tilleuls Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Notre histoire et nos valeurs

Notre jardin de production est aussi un outil de réinsertion qui permet à des habitants du territoire de pouvoir s’inscrire dans une dynamique d’accès et retour à l’emploi . C’est dans ce même esprit que nous nous sommes rapprochés de l’AMAP Caux’inelle pour fournir des paniers de légumes chaque semaine.

Le jardin des Tilleuls 1192 rue des tilleuls 76970 Grémonville Grémonville 76970 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « mara-tilleuls@emergence-s.fr »}]

Visites du jardin

DR