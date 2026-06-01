CIVAM Vachement dépaysant – Le jardin du Trèfle, Le jardin du Trèfle, Isigny-le-Buat

CIVAM Vachement dépaysant – Le jardin du Trèfle Dimanche 7 juin, 15h30 Le jardin du Trèfle Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Notre histoire et nos valeurs

C’est l’occasion de vous montrer les coulisses de la ferme où nous transformons une partie du lait cru en Tome et fromages frais : troupeau d’une vingtaine de vaches montbéliardes au champ toute l’année, étable, fromagerie, cave d’affinage et boutique.

Le jardin du Trèfle 16 route des réfractaires 50 540 Isigny le Buat Isigny-le-Buat 50540 Isigny-le-Buat Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « jardindutrefle@gmail.com »}]

2 ateliers : Transformation laitière Récolte et séchage d’orties

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