CIVAM Vachement dépaysant – Le jardin du Trèfle, Le jardin du Trèfle, Isigny-le-Buat

CIVAM Vachement dépaysant – Le jardin du Trèfle Dimanche 7 juin, 16h30 Le jardin du Trèfle Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Notre histoire et nos valeurs

C’est l’occasion de vous montrer les coulisses de la ferme où nous transformons une partie du lait cru en Tome et fromages frais : troupeau d’une vingtaine de vaches montbéliardes au champ toute l’année, étable, fromagerie, cave d’affinage et boutique.

Spectacle « Paroles d’un paysan normand »

Hugo Bataille ,comédien-circassien, donne vie à l’univers de Paul Bedel, paysan-poète. Un spectacle sensible, mêlant récit, danse, musique et jonglage pour plonger dans l’univers de la paysannerie normande.Entre terre, pierres et mémoire, l’artiste fait revivre l’enfance, le travail des champs et le lien profond entre l’humain et la nature.Un moment poétique et vivant… où l’on pourrait même voir pousser un arbre sur scène ! apaisante.

Le jardin du Trèfle 16 route des réfractaires 50 540 Isigny le Buat Isigny-le-Buat 50540 Isigny-le-Buat Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « jardindutrefle@gmail.com »}]

Spectacle «Paroles d’un paysan normand» (participation libre au chapeau)

DR