CIVAM Vachement dépaysant – Les champs de Bray, Les champs de Bray, 253 route de rouen, Avesnes-en-Bray

CIVAM Vachement dépaysant – Les champs de Bray Dimanche 7 juin, 08h00 Les champs de Bray, 253 route de rouen Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:00:00+02:00

Notre histoire et nos valeurs

Notre ferme collective regroupe plusieurs paysans et paysannes en Agriculture Biologique au coeur du Pays de Bray. Depuis le début de l’installation en 2015, nous cherchons à développer des pratiques respectueuses de l’environnement et des animaux ainsi que la vente en circuit court au travers de nos diverses activités : élevage bovin laitier et allaitant, grandes cultures, maraîchage et plants, poules pondeuses en poulailler mobile, boulange, arboriculture et apiculture. Dans une perspective d’évolution, nous privilégions des moments d’échanges et de partage d’expériences avec le milieu professionnel et les citoyens.

Venez découvrir notre ferme !

Les champs de Bray, 253 route de rouen 76220 Avesnes en Bray Avesnes-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « leschampsdebray@gmail.com »}]

Tout au long de la matinée : Visite de nos ateliers et plusieurs animations pour les enfants !

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