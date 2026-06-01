CIVAM Vachement dépaysant – Les jardins de la chaumière, Les jardins de la Chaumière, Écaquelon

CIVAM Vachement dépaysant – Les jardins de la chaumière Dimanche 7 juin, 11h00 Les jardins de la Chaumière Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Notre histoire et nos valeurs

Créés il y a 8 ans, Les Jardins de la Chaumière sont installés sur une ancienne prairie à chevaux que nous avons transformée en espace de maraîchage. Nous y cultivons légumes, fruits et plants biologiques de saison, vendus en circuit court à la ferme et sur les marchés. La ferme accueille aussi quelques oies, des chèvres et deux ruches, et nous avons à cœur de maîtriser le cycle complet, de la graine jusqu’au légume. Venez découvrir les jardins et échanger avec nous lors d’un week-end convivial !

Un atelier pratique vous permettra de vous initier aux plans de semis et de repartir avec des repères utiles pour vos propres cultures. Un moment chaleureux à partager, petits et grands, curieux, amateurs ou passionnés bienvenus !

Les jardins de la Chaumière 1 rue de la Maison Forestière 27290 Ecaquelon Écaquelon 27290 Eure Normandie [{« type »: « email », « value »: « pierre-marie.guillot@laposte.net »}]

Atelier de semis, les enfants sont les bienvenus

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