CIVAM Vachement dépaysant – Les minières, Les minières, La Ferrière-aux-Étangs

CIVAM Vachement dépaysant – Les minières 6 et 7 juin Les minières Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Notre histoire et nos valeurs

Venez découvrir les jardins des Minières. Un gisement de « faire » au cœur du bocage Normand : faire pousser de savoureux légumes et fruits dans un sol vivant, faire naître de nouvelles pensées et pratiques autour du spectacle vivant, faire dialoguer écologie, diversité, expérimentation, arts. Un marché de producteurs ( légumes, pains, oeufs, miel..) s’y tient tout les mardi et vendredi de 17h30 à 19h !

Nous vous accueillons dans la douceur du printemps

Pour un programme en continu de 16h le samedi 6 Juin, à 16h le dimanche 7 Juin. Soyez les bienvenus pour un moment ou bien toute la durée du programme. Pas besoin de réserver, même si cela peut nous faire plaisir et nous aider de savoir que vous venez (à indiquer si possible par un petit email !)

Les minières Les Minières 61450 la Ferrière aux Étangs La Ferrière-aux-Étangs 61450 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « info@lesminiu00e8res.org »}]

Programme en continu / les cookies de Maryvonne à déguster dès 16h !

DR