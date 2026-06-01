CIVAM Vachement dépaysant – Lulu et dame nature, Lulu et dame nature, Ponts

CIVAM Vachement dépaysant – Lulu et dame nature 6 et 7 juin Lulu et dame nature Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Notre histoire et nos valeurs

Lulu et dame nature est un jardin pédagogique en permaculture. Sur ses 14000 m2 on y trouve des légumes, des fruits ,des fleurs des plantes aromatiques et médicinales. Vous trouverez aussi des chèvres, des lapins et des poules. Le jardin est ouvert de mai à fin septembre. N’hésitez pas à venir goûter, toucher des plantes surprenantes et essayer notre parcours sensoriel.

Lulu et dame nature Route de Plomb 50 300 Ponts Ponts 50300 Plomb Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « jean-christophe.trublet@wanadoo.fr »}]

Ouverture du jardin

DR