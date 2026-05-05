CIVAM Vachement dépaysant – SCEA La Quevrerie Majelean, SCEA La Quevrerie Majelean, Servaville-Salmonville

CIVAM Vachement dépaysant – SCEA La Quevrerie Majelean Samedi 6 juin, 18h30 SCEA La Quevrerie Majelean Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T18:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T18:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:30:00+02:00

Notre histoire et nos valeurs

Après plusieurs années dans les métiers de bouche, nous avons ressenti le besoin de revenir à l’essentiel, dans le village où Marie a grandi. Jérôme souhaitait reprendre une ferme, Marie s’occuper de chèvres : en juin 2024, nous avons concrétisé ce projet avec 70 chèvres alpines et nos deux chiens. Aujourd’hui, nous transformons leur lait en fromages et en douceurs sucrées, toujours avec soin et gourmandise. Venez découvrir la ferme et déguster nos produits !

Rencontrez nos chèvres, boucs et chevrettes et venez découvrir notre métier et notre quotidien lors d’un temps convivial à la ferme.

SCEA La Quevrerie Majelean 67 Route de Martainville 76116 Servaville-Salmonville Servaville-Salmonville 76116 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « la.qu.evrerie.majelean76@gmail.com »}]

Apéritif et concert du groupe 4 Trames

DR