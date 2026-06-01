CIVAM Vachement dépaysant – SCEA Planquais, SCEA Planquais, Bosc-Mesnil

CIVAM Vachement dépaysant – SCEA Planquais Dimanche 7 juin, 10h00 SCEA Planquais Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Notre histoire et nos valeurs

Dans notre ferme brayonne, nous produisons avec amour du lait AOP Neufchâtel. Nos 55 vaches profitent de 45 ha de pâturage pendant 9 mois, avec une alimentation 100 % autonome pour garantir un lait et une viande de qualité, proposés en vente directe 4 fois par an.Très attachés à la transmission, nous avons ouvert une ferme pédagogique. Une ferme à taille humaine, respectueuse de l’environnement, du bien-être animal et de la biodiversité, où il fait bon se promener ! Ici, le bonheur est dans le pré.

SCEA Planquais 276 route du centre 76680 Bosc-Mesnil Bosc-Mesnil 76680 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « aupetitbonheurdemma@gmail.com »}]

Toute la journée : Structures gonflables, jeux pédagogiques sur la vie des animaux, permis brouette, buvette, marché de producteurs

DR