Civilisation mâle Comédie musicale Erstein

Civilisation mâle Comédie musicale

quai du sable Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15

Venez vous éclater à la reprise de Civilisation Mâle comédie musicale de Gilbert Brussieux

Dans un atelier de couture, un patron et son jeune assistant travaillent côte à côte. A travers leurs échanges pleins d’humour, la pièce aborde la société avec énergie et légèreté l’amour, l’argent, les différences. Une employée aux idées féministes vient semer la pagaille, entre comédie, chansons, danse et surprises.

En 2026, “Civilisation Mâle” revient sur scène, plus de vingt ans après sa première création en 2002. Cette reprise met à nouveau en lumière l’humour, la société, l’amour, l’argent et les différences, à travers des chansons et de la danse dans une version actualisée. .

quai du sable Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 14 33 erstein@grandried.alsace

English :

Come and enjoy the revival of Gilbert Brussieux’s musical Civilisation Mâle

