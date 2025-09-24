Civiliser… quel lien avec notre santé mentale ? 3 rue Léo-Lagrange Clermont-Ferrand

Civiliser… quel lien avec notre santé mentale ?

3 rue Léo-Lagrange Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Début : 2025-09-24

fin : 2025-09-26

2025-09-24

Chaque année l’association organise un colloque sur un thème d’actualité qui concerne la vie dans la cité. Ce colloque réunit les différentes écoles de psychanalyse, les nombreuses spécialités médicales et scientifiques , philosophiques…

3 rue Léo-Lagrange 1 rue du Sous-Marin Casablanca Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 65 50 56 conference.medecinepsychacite@gmail.com

English :

Each year, the association organizes a symposium on a topical theme that concerns life in the city. The colloquium brings together the different schools of psychoanalysis, the many medical and scientific specialties, philosophies and so on

German :

Jedes Jahr organisiert die Vereinigung ein Kolloquium zu einem aktuellen Thema, das für das Leben in der Stadt von Bedeutung ist. Dieses Kolloquium vereint die verschiedenen Schulen der Psychoanalyse, die zahlreichen medizinischen und wissenschaftlichen Fachrichtungen, die Philosophen?

Italiano :

Ogni anno l’associazione organizza un convegno su un tema di attualità che riguarda la vita nella città. Il convegno riunisce le diverse scuole di psicoanalisi, le numerose specialità mediche e scientifiche, le discipline filosofiche e altre

Espanol :

Cada año, la asociación organiza un coloquio sobre un tema de actualidad que concierne a la vida en la ciudad. El coloquio reúne a las distintas escuelas de psicoanálisis, las numerosas especialidades médicas y científicas, filosóficas y de otras disciplinas

