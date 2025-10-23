C’jeudi Country Résidence l’Orée des Thermes Vichy

C’jeudi Country Résidence l’Orée des Thermes Vichy jeudi 23 octobre 2025.

C’jeudi Country

Résidence l’Orée des Thermes 15 boulevard du Sichon Vichy Allier

Tarif :

Date :

Début : 2025-10-23 15:00:00

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

Danse country avec l’association Trouve ta cadence.

Résidence l’Orée des Thermes 15 boulevard du Sichon Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 80 97 79 77 oreedesthermes@villavie.fr

English :

Country dancing with the Trouve ta cadence association.

German :

Country-Tanz mit dem Verein Trouve ta cadence.

Italiano :

Ballo country con l’associazione Trouve ta cadence .

Espanol :

Baile country con la asociación Trouve ta cadence.

L’événement C’jeudi Country Vichy a été mis à jour le 2025-10-08 par Vichy Destinations