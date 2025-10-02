C’jeudi cuisine Résidence l’Orée des Thermes Vichy
C’jeudi cuisine Résidence l’Orée des Thermes Vichy jeudi 2 octobre 2025.
C’jeudi cuisine
Résidence l’Orée des Thermes 15 boulevard du Sichon Vichy Allier
Début : 2025-10-02 15:00:00
fin : 2025-10-02
2025-10-02
Après midi culinaire, 15h atelier cuisine 16h discussion autour de la cuisine avec exposition d’objet de cuisine ancien 17h dégustation.
Résidence l’Orée des Thermes 15 boulevard du Sichon Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 80 97 79 77 oreedesthermes@villavie.fr
English :
Culinary afternoon, 3pm cookery workshop 4pm kitchen discussion with exhibition of antique kitchen objects 5pm tasting.
German :
Kulinarischer Nachmittag, 15 Uhr Kochworkshop 16 Uhr Diskussion rund um die Küche mit Ausstellung alter Küchengegenstände 17 Uhr Verkostung.
Italiano :
Pomeriggio culinario, ore 15.00 laboratorio di cucina ore 16.00 discussione sulla cucina con esposizione di oggetti antichi da cucina ore 17.00 degustazione.
Espanol :
Tarde culinaria, 15.00 h Taller de cocina 16.00 h Debate sobre cocina con exposición de objetos de cocina antiguos 17.00 h Degustación.
