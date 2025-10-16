C’jeudi Lecture Résidence l’Orée des Thermes Vichy

C’jeudi Lecture Résidence l’Orée des Thermes Vichy jeudi 16 octobre 2025.

C’jeudi Lecture

Résidence l’Orée des Thermes 15 boulevard du Sichon Vichy Allier

Venez vous évader avec les contes musicaux du duo l’Hêtre voyageurs.

Résidence l’Orée des Thermes 15 boulevard du Sichon Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 80 97 79 77 oreedesthermes@villavie.fr

English :

Come and escape with the musical tales of the duo l’Hêtre voyageurs.

German :

Lassen Sie sich mit den musikalischen Erzählungen des Duos l’Hêtre voyageurs aus dem Alltag entführen.

Italiano :

Venite a fuggire con i racconti musicali del duo l’Hêtre voyageurs.

Espanol :

Venga a evadirse con los cuentos musicales del dúo l’Hêtre voyageurs.

