C’jeudi musique Résidence L’Orée des Thermes Vichy
Résidence L’Orée des Thermes 15 boulevard du Sichon Vichy Allier
Début : 2026-02-05 15:30:00
fin : 2026-02-05
2026-02-05
Concert chansons françaises des années 50 a nos jours trompette avec BERTRAND DUMONT.
Résidence L’Orée des Thermes 15 boulevard du Sichon Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 80 97 79 77 oreedesthermes@villavie.fr
English :
Concert of French songs from the 50s to the present day on trumpet with BERTRAND DUMONT.
