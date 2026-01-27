C’jeudi musique Résidence L’Orée des Thermes Vichy

Résidence L'Orée des Thermes 15 boulevard du Sichon Vichy

2026-02-05 15:30:00
Concert chansons françaises des années 50 a nos jours trompette avec BERTRAND DUMONT.
Résidence L’Orée des Thermes 15 boulevard du Sichon Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 80 97 79 77  oreedesthermes@villavie.fr

Concert of French songs from the 50s to the present day on trumpet with BERTRAND DUMONT.

