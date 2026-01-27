C’jeudi musique Résidence L’Orée des Thermes Vichy
C’jeudi musique Résidence L’Orée des Thermes Vichy jeudi 19 février 2026.
C’jeudi musique
Résidence L’Orée des Thermes 15 boulevard du Sichon Vichy Allier
Début : 2026-02-19 16:30:00
fin : 2026-02-19
2026-02-19
Karaoké avec la chorale chœur en folie .
Résidence L’Orée des Thermes 15 boulevard du Sichon Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 80 97 79 77 oreedesthermes@villavie.fr
English :
Karaoke with the ch?ur en folie choir.
