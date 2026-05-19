CLAC FÊTE SES 20 ANS SALLE DES FETES Labastide-Clermont

Labastide-Clermont

CLAC FÊTE SES 20 ANS

SALLE DES FETES 77 80 Rue de l’Église Labastide-Clermont Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Voilà enfin le programme de notre fête anniversaire.

CLAC fête ses 20 ans le Samedi 6 juin à la Salle des Fêtes de Labastide-Clermont.

IL Y AURA DES ATELIERS

– un atelier Yoga avec Alicia Gonzalez dans la petite salle des fêtes de 14h à 15h15, l’occasion de découvrir les cours qu’elle dispense toute l’année avec l’association A l’Unisson à Labastide les jeudis soirs. Tous niveaux. Tarif 5 euros. Les places sont limitées. Merci de réserver au 05 61 91 43 92 (répondeur de l’association) ou auprès de Cyrille 06 83 43 67 41

– un atelier parents/enfants Loisirs Créatifs, avec Laurie, dans la petite salle des associations de 15h30 à 17h. Atelier tournant de 20 mn, inscription sur place. Fabrication d’éponges tawashi et de porte-clés champignons. Gratuit.

– un atelier fabrication de fusée à eau pour les 6-12 ans, avec Jean-Marie Panier, chez lui, 22 rue du Château d’eau à Labastide-C de 15h30 à 17h. Gratuit. L’occasion de renouer avec les ateliers Castor de Jean-Marie, initiation au bricolage avec de vrais outils et un encadrement au top. Inscriptions au 05 61 91 43 92 ou sur place.

A 17h00 concours de lancer de fusées pour clore cet atelier.

IL Y AURA UNE EXPO

A partir de 15h30, dans la salle des fêtes. L’occasion de montrer les œuvres réalisées au cours des différents stages de l’association, de projeter un diaporama rétrospectif de ces années de création, de danse, de spectacles, de soirées jeux…

17h15 VERNISSAGE de l’exposition, dans la Salle des Fêtes

IL Y AURA DES DÉMONSTRATIONS

17h30 Démonstrations Hip hop (avec nos profs historiques Quentin Rey et Anthony Ferreira), chansons par les élèves des stages de chant d’Audrey Durand.

18h00 Théâtre nos amis de l’AME, troupe mythique de Berat, nous font la joie de jouer des extraits de leurs différentes créations.

IL Y AURA À MANGER ET UNE BELLE SOIRÉE DE FÊTE!

Tout l’après-midi UNE BUVETTE, DES CRÊPES, DES GLACES… et des JEUX D’EXTÉRIEUR!

19h00 Apéro Concert sur la place, chansons françaises piano/voix avec Sarah et Jean-Paul.

20h00 Repas fait maison Rougail saucisse ou rougail végé. 15 euros (adultes), 10 euros (enfants et végé) sur Réservation au 05 61 91 43 92 (répondeur de l’association) ou auprès de Cyrille 06 83 43 67 41.

21h00 Soirée Karaoké sous les étoiles

On vous espère nombreux pour fêter ensemble notre belle association! ) N’oubliez pas de réserver votre repas (cela nous permet de gérer les stocks )) .

SALLE DES FETES 77 80 Rue de l’Église Labastide-Clermont 31370 Haute-Garonne Occitanie assoclac31@gmail.com

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English :

Here, at last, is the program for our anniversary party.

CLAC celebrates its 20th anniversary on Saturday June 6 at the Salle des Fêtes in Labastide-Clermont.

L’événement CLAC FÊTE SES 20 ANS Labastide-Clermont a été mis à jour le 2026-05-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE