CLAD en concert Théâtre de la Haute-Ville Granville

CLAD en concert

Théâtre de la Haute-Ville 51 Rue Notre Dame Granville Manche

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13 22:00:00

2025-12-13

Deux voix, des chansons originales empreintent d’humanité et de sensibilité mêlant des compositions et quelques reprises sur des musiques jazz, latines ou rock. Le groupe CLAD, une escale musicale au goût d’universalité ! .

Théâtre de la Haute-Ville 51 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 6 11 61 57 61 sienneenscene@aol.com

