Cladiator Rieulay

Le Terril Sainte-Marie présente une importante diversité d’espèces floristiques et faunistiques. Le passé industriel du territoire et le caractère humide du sol permettent l’observation d’habitats variés. Dans sa partie humide, un bas marais alcalin (cladiaie) doit faire l’objet d’un entretien régulier par la coupe d’arbustes se développant sur cet écosystème très rare. A l’aide de scies et sécateurs, venez participer pleinement à la préservation du patrimoine naturel du Douaisis.

English :

Terril Sainte-Marie is home to a wide variety of flora and fauna. The area’s industrial past and the wet nature of the soil mean that a variety of habitats can be observed. In the wetlands, a low alkaline marsh (cladiaie) requires regular maintenance by cutting back shrubs growing in this rare ecosystem. Using saws and pruning shears, come and play your part in preserving the Douaisis region’s natural heritage.

German :

Die Terril Sainte-Marie weist eine bedeutende Vielfalt an floristischen und faunistischen Arten auf. Die industrielle Vergangenheit des Gebiets und der feuchte Charakter des Bodens ermöglichen die Beobachtung unterschiedlicher Lebensräume. In seinem feuchten Teil muss ein alkalisches Flachmoor (Cladiaie) regelmäßig gepflegt werden, indem die Sträucher, die sich auf diesem sehr seltenen Ökosystem entwickeln, abgeschnitten werden. Mit Hilfe von Sägen und Gartenscheren können Sie sich an der Erhaltung des Naturerbes von Douaisis beteiligen.

Italiano :

Terril Sainte-Marie ospita un’ampia varietà di specie vegetali e animali. Il passato industriale dell’area e la natura umida del terreno consentono di osservare una varietà di habitat. Nella zona umida, una palude alcalina bassa (cladiaia) deve essere mantenuta regolarmente tagliando gli arbusti che crescono in questo ecosistema molto raro. Utilizzate seghe e forbici per contribuire alla conservazione del patrimonio naturale della regione del Douais.

Espanol :

Terril Sainte-Marie alberga una gran variedad de especies vegetales y animales. El pasado industrial de la zona y la naturaleza húmeda del suelo permiten observar una gran variedad de hábitats. En la zona húmeda, una marisma baja alcalina (cladia) necesita ser mantenida regularmente cortando los arbustos que crecen en este ecosistema muy raro. Utilice sus sierras y tijeras de podar para ayudar a preservar el patrimonio natural de la región del Douais.

