Clair de Lune

34 rue Henri Sellier Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-04 17:00:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Spectacle de danse et de théâtre d’objet de la compagnie Perroquet.

Depuis sa chambre d’enfant, une petite fille va danser et voyager de couleurs en lune et de formes en univers.

Un spectacle d’éveil et de poésie sur les formes et les couleurs. Une ode à la créativité et à l’imagination. .

34 rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dance and object theater show by Compagnie Perroquet.

L’événement Clair de Lune Bourges a été mis à jour le 2026-01-28 par OT BOURGES