Clair de Lune en Canoë Une soirée magique sur le Doubs Saint-Vit Espace de loisirs Guy Picard Saint-Vit

Clair de Lune en Canoë Une soirée magique sur le Doubs Saint-Vit Espace de loisirs Guy Picard Saint-Vit samedi 6 septembre 2025.

Clair de Lune en Canoë Une soirée magique sur le Doubs

Saint-Vit Espace de loisirs Guy Picard Rue du Moulin du Pré Saint-Vit Doubs

Tarif : – – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 19:30:00

fin : 2025-09-06 22:00:00

Date(s) :

2025-09-06

En famille ou entre amis, embarquez pour une aventure nocturne unique pagayez sous les étoiles et découvrez le Doubs comme vous ne l’avez jamais vu. Rires partagés, sensations nouvelles et souvenirs inoubliables rythmeront cette balade hors du temps. Que vous soyez débutant accompagné par un barreur du club, ou autonome en canoë biplace, chacun trouvera sa place dans cette descente lumineuse.

Parking gratuit face à la base. Prévoir une tenue adaptée selon la météo (et un change sec pour l’après descente).

Accessible à tous à partir de 10 ans (sous condition de savoir nager) .

Saint-Vit Espace de loisirs Guy Picard Rue du Moulin du Pré Saint-Vit 25410 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 95 63 49 canoestvit@hotmail.fr

English : Clair de Lune en Canoë Une soirée magique sur le Doubs

German : Clair de Lune en Canoë Une soirée magique sur le Doubs

Italiano :

Espanol :

L’événement Clair de Lune en Canoë Une soirée magique sur le Doubs Saint-Vit a été mis à jour le 2025-08-28 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON