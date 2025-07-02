Clair et Précis

1 Rue Herment Tergnier Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 20:30:00

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Clair & Précis est un collectif hip-hop né aux Caves À Musique en

janvier 2022. Ce collectif ternois réunit des acteurs du secteur

(Chauny, Tergnier, Laon, Saint Quentin et Reims). Parmi eux, on

retrouve des rappeurs aux influences diverses, des beatmakers,

des clipmakers, des graphistes, des deejays et un ingénieur du

son. Derrière ce collectif, une même passion pour la musique

et la scène. Travailler en équipe leur permet de développer une

singularité qui fait grandir chaque membre de cette aventure

musicale. En bref, des passionnés de hip-hop qui construisent,

peu à peu, leurs projets pour le public. 0 .

1 Rue Herment Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 57 40 24 contact@cavesamusique.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Clair et Précis Tergnier a été mis à jour le 2025-07-02 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard