Clair-obscur ensembles Constantinople et A Filetta Place Carli Marseille 1er Arrondissement vendredi 5 septembre 2025.

Vendredi 5 septembre 2025 à partir de 21h15. Place Carli Conservatoire Pierre Barbizet / INSEAMM Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 18 EUR

Début : 2025-09-05 21:15:00

2025-09-05

De Vives Voix festival d’art vocal, pour cette entrée dans une troisième décennie, ouvre ses ailes au delà des mers et des océans.

Entre mer et montagnes, modalité et polyphonies, Clair-obscur est né du désir d’un dialogue approfondi entre les musiciens de Constantinople et les chanteurs d’A Filetta, l’ensemble phare des polyphonies corse. Une suite poétique et musicale a ainsi été imaginée, entremêlant les polyphonies créées par les chanteurs érudits d’A Filetta aux chants et musiques composés et orchestrés par Kiya Tabassian. Un concert profondément touchant.











Cette alliance des plus audacieuses puise dans deux terroirs, deux sources vivantes, que la géographie oppose. D’une part, la beauté insulaire corse, entre terre, ciel et mer, austère et puissante, s’incarnant dans des chants polyphoniques tour à tour mélancoliques et festifs ; d’autre part, le raffnement de la tradition musicale et poétique persane qui a dicté à l’Orient ses lois magiques.











Le dénominateur commun de ces musiques est certes leur expression modale, mais c’est bien davantage leur langage éminemment contemporain qu’ont souhaité faire se rencontrer le sextuor vocal et le quatuor montréalais. Déjouer les pièges de la juxtaposition(…), aller ailleurs par l’écoute et la compréhension de l’Autre (…), faire naître une fresque que l’on regarde comme une oeuvre unique , telle est l’ambition poursuivie par ces artistes explorateurs, habités par un incontestable sens de l’harmonie.











De cette entente mûrie au fil des ans sont nés des chants sacrés et profanes magnifiquement accompagnés, des lamentes et folias revivifiés, ainsi que des créations communes. Profonde et vibrante, la musique sort ici des entrailles de la terre…









Ensemble Constantinople:

Kiya Tabassian setar, chant

Tanya Laperrière violon baroque

Didem Basar Kanun

Patrick Graham percussions









Ensemble A Filetta

Jean-Claude Acquaviva chant

François Aragni chant

Jean-Do Bianco chant

Petr’Antò Casta chant

Paul Giansily chant

Maxime Vuillamier chant .

Place Carli Conservatoire Pierre Barbizet / INSEAMM Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

