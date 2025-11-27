CLAIR OBSCUR: EXPEDITION 33 – ARKEA ARENA Floirac
CLAIR OBSCUR: EXPEDITION 33 – ARKEA ARENA Floirac jeudi 30 avril 2026.
CLAIR OBSCUR: EXPEDITION 33 Début : 2026-04-30 à 20:00. Tarif : – euros.
SANDFALL INTERACTIVE, BLEU CITRON ET LES SOUDAINES PRÉSENTENT : CLAIR OBSCUR: EXPEDITION 33 A Painted Symphony est le concert officiel autour de la musique originale de Clair Obscur: Expedition 33. Sur scène, Lorien Testard (compositeur), Alice Duport-Percier (voix) et l’Orchestre Curieux interprètent en live les thèmes emblématiques du jeu. Une expérience musicale à découvrir en live! Commande limitée à 4 places par acheteur
ARKEA ARENA 48-50 AVENUE JEAN ALFONSEA 33270 Floirac 33