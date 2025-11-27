CLAIR OBSCUR: EXPEDITION 33 – ZENITH DE LILLE Lille

ALICE ON THE ROOF Début : 2026-04-02 à 20:00. Tarif : – euros.

TU M’ÉTONNES EN ACCORD AVEC ZOUAVE PRÉSENTE : ALICE ON THE ROOFIl était une voix… Celle d’Alice, tantôt claire et cristalline comme l’enfance, tantôt traversée des douces craquelures de la mélancolie. L’histoire commence en Belgique, où le timbre et la féérie de l’autrice-compositrice ont frappé la dernière décennie et plané en haut des charts. Alice on the Roof a, quand elle chante, la magie des grands de la pop Scandinave qui l’inspirent : de Sigur Ros à Lykke Li, de Emilie Nicolas à Agnes Obel. Ce n’est pas un hasard si c’est à elle que la chancellerie Belge fait appel pour composer un hymne célébrant le mariage pour tous : « The right words ».Les mots justes, l’artiste aux cheveux roses les trouve toujours derrière son piano, quand ils lui échappent à la ville… À trente ans, pressée d’en découdre avec sa timidité, cette figure désormais incontournable de la pop Belge lève le dernier voile de la pudeur : son nouvel album est le premier entièrement écrit dans sa langue maternelle, le français. Une renaissance, baptisée comme une évidence : Alice.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE SPLENDID 1 Place du Mont de Terre 59000 Lille 59