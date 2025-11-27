CLAIR OBSCUR: EXPEDITION 33 – ZENITH EUROPE STRASBOURG Eckbolsheim
CLAIR OBSCUR: EXPEDITION 33 – ZENITH EUROPE STRASBOURG Eckbolsheim jeudi 23 avril 2026.
CLAIR OBSCUR: EXPEDITION 33 Début : 2026-04-23 à 20:00. Tarif : – euros.
BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : CLAIR OBSCUR: EXPEDITION 33 A Painted Symphony est le concert officiel autour de la musique originale de Clair Obscur: Expedition 33.Sur scène, Lorien Testard (compositeur), Alice Duport-Percier (voix) et l’Orchestre Curieux interprètent en live les thèmesemblématiques du jeu.Une expérience musicale à découvrir en live!Commande limitée à 4 places par acheteur.
ZENITH EUROPE STRASBOURG 1 Allée du Zénith 67201 Eckbolsheim 67