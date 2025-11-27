CLAIR OBSCUR: EXPEDITION 33 – ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse
CLAIR OBSCUR: EXPEDITION 33 Début : 2026-05-27 à 20:00. Tarif : – euros.
Sandfall Interactive, Bleu Citron et Les Soudaines présentent : CLAIR OBSCUR: EXPEDITION 33Achat limité à 4 places par acheteur.A Painted Symphony est le concert officiel autour de la musique originale de Clair Obscur: Expedition 33.Sur scène, Lorien Testard (compositeur), Alice Duport-Percier (voix) et l’Orchestre Curieux interprètent en live les thèmes emblématiques du jeu.Une expérience musicale à découvrir en live!PMR : shop@bleucitron.net
ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 AVENUE RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31