Clair-obscur Bourse de Commerce Pinault Collection Paris

Bourse de Commerce Pinault Collection, Paris

4 mars 2026

31 août 2026

Une immersion sensorielle où lumière et ténèbres dialoguent du 4 mars au 31 août 2026, la Bourse de Commerce Pinault Collection dévoile un parcours contemporain qui réinvente le clair obscur et interroge notre regard sur le monde.

A sensory immersion in a dialogue between light and darkness: from March 4 to August 31, 2026, the Bourse de Commerce ? Pinault Collection unveils a contemporary journey that reinvents chiaroscuro and questions our view of the world.

