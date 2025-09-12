Claire Benoit « De la chanson au jazz » Salle des Conférences Saint-Lary-Soulan

Claire Benoit « De la chanson au jazz » Salle des Conférences Saint-Lary-Soulan vendredi 12 septembre 2025.

Claire Benoit « De la chanson au jazz »

Salle des Conférences SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-12 18:00:00

fin : 2025-09-12

2025-09-12

Chanson française, jazz vocal et Latin Jazz

Claire Benoit Quartet un répertoire festif pour retrouver les chansons françaises devenues de grands standards ainsi que des standards de succès du jazz vocal, du latin jazz et de l’improvisation.

Salle des conférences Mairie Libre participation .

Salle des Conférences SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

French chanson, vocal jazz and Latin jazz

Claire Benoit Quartet: a festive repertoire of French songs that have become great standards, as well as vocal jazz, Latin jazz and improvisation hits.

German :

Französisches Chanson, Vokaljazz und Latin Jazz

Claire Benoit Quartet: Ein festliches Repertoire, um französische Chansons wiederzufinden, die zu großen Standards geworden sind, sowie erfolgreiche Standards aus dem Vokaljazz, dem Latin Jazz und der Improvisation.

Italiano :

Chanson francese, jazz vocale e latin jazz

Claire Benoit Quartet: un repertorio festoso di canzoni francesi diventate grandi standard, oltre a standard di successo del jazz vocale, del latin jazz e dell’improvvisazione.

Espanol :

Chanson francesa, jazz vocal y jazz latino

Claire Benoit Quartet: un repertorio festivo de canciones francesas que se han convertido en grandes estándares, así como grandes éxitos del jazz vocal, el jazz latino y la improvisación.

L’événement Claire Benoit « De la chanson au jazz » Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-08-21 par OT de St Lary|CDT65