Claire Diterzi – Anny Karénine Mixt ( ex-Grand T) Nantes mardi 31 mars 2026.

Le spectacle commence là où le roman de Tolstoï s’achève, par la mort d’Anna Karénine. Mais si le sort de l’héroïne est scellé par ce trépas, une interrogation demeure : que devient son héritière ? Obsédée par cette question, Claire Diterzi imagine une épopée fantasque et nous mène sur les pas d’Anny, fille de. On suit la jeune femme traverser les époques, escortée d’un choeur orthodoxe pas très orthodoxe et d’une mère fantomatique, pour atterrir en France avec l’espoir de réaliser son rêve : devenir batteuse de rock ! Claire Diterzi est artiste associée de La Bouche d’Air, la mise en scène du spectacle a été travaillée et finalisée en résidence à la salle Paul-Fort. Concert en partenariat : La Bouche d’Air et Mixt, terrain d’arts en Loire-Atlantique

