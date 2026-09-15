Claire-Marie Le Guay & François Salque Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes

Informations pratiques

Saintes

Claire-Marie Le Guay & François Salque

Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames – auditorium Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 20:00:00

fin : 2026-10-14 21:30:00

Date(s) :

2026-10-14

Programme : Schumann | Beethoven

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Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames – auditorium Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org

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English :

Program: Schumann | Beethoven

L’événement Claire-Marie Le Guay & François Salque Saintes a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge