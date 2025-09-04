Claires obscures Cabane Catrou Bourcefranc-le-Chapus
Claires obscures Cabane Catrou Bourcefranc-le-Chapus jeudi 4 septembre 2025.
Claires obscures
Cabane Catrou 3 rue de Maumusson Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime
Début : 2025-09-04
fin : 2025-09-07
2025-09-04
Plongée artistique dans les abysses de la mer
.
Cabane Catrou 3 rue de Maumusson Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@artsenpartage.org
English : Clear and dark
An artistic dive into the abysses of the sea
German : Helle Dunkelheiten
Kunstvolles Eintauchen in die Abgründe des Meeres
Italiano :
Un’immersione artistica negli abissi marini
Espanol : Luz y oscuridad
Una inmersión artística en los abismos del mar
