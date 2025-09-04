Claires obscures Cabane Catrou Bourcefranc-le-Chapus

Claires obscures Cabane Catrou Bourcefranc-le-Chapus jeudi 4 septembre 2025.

Claires obscures

Cabane Catrou 3 rue de Maumusson Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Début : 2025-09-04

fin : 2025-09-07

2025-09-04

Plongée artistique dans les abysses de la mer

English : Clear and dark

An artistic dive into the abysses of the sea

German : Helle Dunkelheiten

Kunstvolles Eintauchen in die Abgründe des Meeres

Italiano :

Un’immersione artistica negli abissi marini

Espanol : Luz y oscuridad

Una inmersión artística en los abismos del mar

