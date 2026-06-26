Nilvange

Clairox4

14 rue Clémenceau Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

La fatigue s’accroche à tes épaules, la journée te pèse encore…alors viens !

Viens t’offrir une parenthèse.

Clairox4 c’est une étincelle dans le gris du quotidien, une création qui ne s’éteint jamais, une passion qui palpite et se partage.

Un souffle de liberté qui ouvre les horizons, allège le cœur et laisse la musique parler là où les mots s’arrêtent.

chant Claire Cugnart

guitare Géry Zackarin

basse Jack Kowalik

batterie: David FonteTout public

5 .

14 rue Clémenceau Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 85 50 71 info@legueulard.fr

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English :

Is fatigue weighing on your shoulders? Is the day still dragging on? Then come on over!

Come treat yourself to a little break.

Clairox4 is a spark in the gray of everyday life, a creation that never fades, a passion that beats and is shared.

A breath of freedom that broadens horizons, lightens the heart, and lets the music speak where words fall short.

vocals: Claire Cugnart

guitar: Géry Zackarin

bass: Jack Kowalik

drums: David Fonte

L’événement Clairox4 Nilvange a été mis à jour le 2026-06-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME