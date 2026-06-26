Clairox4 Nilvange
Clairox4 Nilvange vendredi 3 juillet 2026.
Nilvange
Clairox4
14 rue Clémenceau Nilvange Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 20:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
La fatigue s’accroche à tes épaules, la journée te pèse encore…alors viens !
Viens t’offrir une parenthèse.
Clairox4 c’est une étincelle dans le gris du quotidien, une création qui ne s’éteint jamais, une passion qui palpite et se partage.
Un souffle de liberté qui ouvre les horizons, allège le cœur et laisse la musique parler là où les mots s’arrêtent.
chant Claire Cugnart
guitare Géry Zackarin
basse Jack Kowalik
batterie: David FonteTout public
5 .
14 rue Clémenceau Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 85 50 71 info@legueulard.fr
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English :
Is fatigue weighing on your shoulders? Is the day still dragging on? Then come on over!
Come treat yourself to a little break.
Clairox4 is a spark in the gray of everyday life, a creation that never fades, a passion that beats and is shared.
A breath of freedom that broadens horizons, lightens the heart, and lets the music speak where words fall short.
vocals: Claire Cugnart
guitar: Géry Zackarin
bass: Jack Kowalik
drums: David Fonte
L’événement Clairox4 Nilvange a été mis à jour le 2026-06-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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