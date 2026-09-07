Clairvaux, un patrimoine carcéral hors normes, Abbaye de Clairvaux, Ville-sous-la-Ferté

Informations pratiques

Clairvaux, un patrimoine carcéral hors normes 19 et 20 septembre Abbaye de Clairvaux Aube

Limité à 19 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:15:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Plongez au cœur de l’histoire fascinante de l’Abbaye-Prison de Clairvaux à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine ! Cette année, vivez une expérience unique grâce à l’ouverture exceptionnelle du Bâtiment A. Ne manquez pas cette opportunité rare de franchir les portes d’un lieu chargé d’histoire, habituellement fermé au public, et de découvrir les secrets de notre patrimoine carcéral.

Abbaye de Clairvaux Hostellerie des dames, 10310 Ville-sous-la-Ferté Ville-sous-la-Ferté 10310 Aube Grand Est 03 25 27 52 55 http://www.abbayedeclairvaux.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.abbayedeclairvaux.com/agenda/jep/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325275255 »}] https://www.abbayedeclairvaux.com/agenda/jep/ Fondée en 1115 en un lieu écarté de la Champagne méridionale, l’abbaye de Clairvaux s’est retrouvée en à peine plus d’un siècle, grâce à la personnalité de Saint-Bernard, à la tête d’une filiation de plus de trois cents maisons appliquant la réforme cistercienne.

Ce rayonnement se traduit par des reconstructions successives de bâtiments toujours plus imposants, jusqu’au grand cloître du XVIIIème siècle. La Révolution disperse les moines et le rachat du site par l’État en 1808 sauve les constructions de l’ancienne abbaye, à l’exception de l’église, en y installant la plus grande maison de détention de France. Ce site, si chargé d’histoire, où la fonction carcérale s’est achevée, est aujourd’hui à la fois un haut lieu du monde cistercien et un témoignage important de l’enfermement aux XIXème et XXème siècles. A5 sortie 23 – D619 Chaumont-Bar/Aube.

Plongez au cœur de l’histoire fascinante de l’Abbaye-Prison de Clairvaux à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine ! Cette année, vivez une expérience unique grâce à l’ouverture du Bâtiment…

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