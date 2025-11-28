Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CLAJ CAFE QUEER CLAJ du Poher Carhaix-Plouguer

CLAJ CAFE QUEER CLAJ du Poher Carhaix-Plouguer vendredi 28 novembre 2025.

CLAJ CAFE QUEER

CLAJ du Poher 23 rue des martyrs Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 16:00:00
fin : 2025-11-28 17:30:00

Date(s) :
2025-11-28

Temps convivial et discussions en mixité choisie   .

CLAJ du Poher 23 rue des martyrs Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 18 77 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement CLAJ CAFE QUEER Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2025-11-06 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée