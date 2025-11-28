CLAJ CAFE QUEER CLAJ du Poher Carhaix-Plouguer

CLAJ CAFE QUEER

CLAJ du Poher 23 rue des martyrs Carhaix-Plouguer Finistère

Début : 2025-11-28 16:00:00

fin : 2025-11-28 17:30:00

2025-11-28

Temps convivial et discussions en mixité choisie .

CLAJ du Poher 23 rue des martyrs Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 18 77

