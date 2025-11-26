CLAJ Conférence Art Contemporain Carhaix Carhaix-Plouguer
CLAJ Conférence Art Contemporain
Carhaix 23 rue des martyrs Carhaix-Plouguer Finistère
Début : 2025-11-26 14:00:00
fin : 2025-11-26 15:00:00
Conférence Art Contemporain l’Abstraction .
