CLAJ: La balade du père Nicolas Rue Anatole Le Braz Carhaix-Plouguer
CLAJ: La balade du père Nicolas Rue Anatole Le Braz Carhaix-Plouguer samedi 20 septembre 2025.
CLAJ: La balade du père Nicolas
Rue Anatole Le Braz Maison du Parc Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Le CLAJ (Culture Loisirs Animation Jeunesse) organise une sortie famille « La balade du père Nicolas »
Le départ se fait Place du Champ de Foire. .
Rue Anatole Le Braz Maison du Parc Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 18 77
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement CLAJ: La balade du père Nicolas Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2025-08-11 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée