CLAJ La p’tite rando des familles Carhaix, à la maison du parc Carhaix-Plouguer mercredi 3 décembre 2025.
CLAJ La p’tite rando des familles
Carhaix, à la maison du parc 23 rue des martyrs Carhaix-Plouguer Finistère
Début : 2025-12-03 10:00:00
fin : 2025-12-03 12:00:00
2025-12-03
le CLAJ organise la p’tite rando des familles.
Départ à coté du camping, 2 parcours ludiques proposés, jalonnés de jeux 1€/pers.(adultes/enfants).
Tout sera reversé à l’antenne téléthon pour soutenir les recherches et les actions en faveur des malades. .
