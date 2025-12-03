CLAJ La p’tite rando des familles Carhaix, à la maison du parc Carhaix-Plouguer

CLAJ La p’tite rando des familles

Carhaix, à la maison du parc 23 rue des martyrs Carhaix-Plouguer Finistère

Début : 2025-12-03 10:00:00

fin : 2025-12-03 12:00:00

2025-12-03

le CLAJ organise la p’tite rando des familles.

Départ à coté du camping, 2 parcours ludiques proposés, jalonnés de jeux 1€/pers.(adultes/enfants).

Tout sera reversé à l’antenne téléthon pour soutenir les recherches et les actions en faveur des malades. .

