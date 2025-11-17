CLAJ Programme Vacances d’Automne 2025 (11-17 ans) Rue Anatole le Braz Carhaix-Plouguer
Rue Anatole le Braz Maison du Parc Carhaix-Plouguer Finistère
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-31
2025-10-20
Le CLAJ (Culture Loisirs Animation Jeunesse) propose de nombreuses activités de loisirs aux jeunes de 11 à 17 ans pendant les vacances de la Toussaint.
Pensez à vous inscrire à l’avance ! Adhésion annuelle indispensable.
Cliquez sur le lien suivant pour accéder au programme: .
