CLAJ Réunion de préparation du séjour familles CLAJ du Poher Carhaix-Plouguer
CLAJ du Poher 23 rue des martyrs Carhaix-Plouguer Finistère
Début : 2026-03-12 18:00:00
fin : 2026-03-12 19:00:00
2026-03-12
Dans le cadre des activités familles du CLAJ, l’organisation d’un séjour famille est actuellement en projet.
A l’ordre du jour:
– Définition du cadre: durée, transport, règlement, conditions à réunir…
– Création d’un retroplanning
– Propositions de destinations et contenus .
CLAJ du Poher 23 rue des martyrs Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 18 77
