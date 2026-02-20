CLAJ Réunion de préparation du séjour familles CLAJ du Poher Carhaix-Plouguer

CLAJ Réunion de préparation du séjour familles

CLAJ du Poher 23 rue des martyrs Carhaix-Plouguer Finistère

Début : 2026-03-12 18:00:00

fin : 2026-03-12 19:00:00

2026-03-12

Dans le cadre des activités familles du CLAJ, l’organisation d’un séjour famille est actuellement en projet.

A l’ordre du jour:

– Définition du cadre: durée, transport, règlement, conditions à réunir…

– Création d’un retroplanning

– Propositions de destinations et contenus .

CLAJ du Poher 23 rue des martyrs Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 18 77

