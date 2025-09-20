Clamart comme vous ne l’avez jamais vu Salle Jacky-Vauclair Clamart

Clamart comme vous ne l’avez jamais vu 20 et 21 septembre Salle Jacky-Vauclair Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

400 ans de cartes et plans pour découvrir l’évolution du village à la ville de Clamart.

Salle Jacky-Vauclair Place Maurice-Gunsbourg 92140 Clamart Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 44 88 59 https://amisdeclamart.fr/ Accès libre place de la mairie

