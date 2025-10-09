Clame et déclame – scène ouverte aux amateurices MJC Grand Cordel Rennes

Scènes ouvertes littéraires pour mettre en avant la création amateure.

Poésies, microfictions, contes, lectures musicales… Les soirées Clame et Déclame donnent la part belle aux créations littéraires des amateur·rices. Chacun·e peut s’inscrire en début de soirée ou durant l’entracte pour monter sur scène et partager son ou ses textes.

Présenté par Benji Leblay (comédien, metteur en scène) et Raphaël Reuche (auteur, conteur, slameur).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-09T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-30T22:00:00.000+02:00

contact@grand-cordel.com

MJC Grand Cordel 18 Rue des plantes 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine