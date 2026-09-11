UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rennes

Clame et Déclame – Scène ouverte littéraire Le Grand Cordel MJC Rennes

jeudi 24 septembre 2026 · Le Grand Cordel MJC · Rennes

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
Le Grand Cordel MJC
Adresse
18 rue des plantes, 35700 Rennes
Ville
Rennes

Clame et Déclame – Scène ouverte littéraire Le Grand Cordel MJC Rennes Jeudi 24 septembre, 20h30

Poésies, microfictions, contes, lectures musicales… Chacun·e peut s’inscrire en début de soirée ou durant l’entracte pour monter sur scène et partager un texte de 5 minutes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-24T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-24T22:00:00.000+02:00

1
 

Le Grand Cordel MJC 18 rue des plantes, 35700 Rennes Rennes


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes