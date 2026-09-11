Informations pratiques

Clame et Déclame – Scène ouverte littéraire Le Grand Cordel MJC Rennes Jeudi 24 septembre, 20h30

Poésies, microfictions, contes, lectures musicales… Chacun·e peut s’inscrire en début de soirée ou durant l’entracte pour monter sur scène et partager un texte de 5 minutes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-24T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-24T22:00:00.000+02:00

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Le Grand Cordel MJC 18 rue des plantes, 35700 Rennes Rennes



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