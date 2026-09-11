AGENDA · Rennes
Clame et Déclame – Scène ouverte littéraire Le Grand Cordel MJC Rennes
jeudi 24 septembre 2026 · Le Grand Cordel MJC · Rennes
Informations pratiques
Clame et Déclame – Scène ouverte littéraire Le Grand Cordel MJC Rennes Jeudi 24 septembre, 20h30
Poésies, microfictions, contes, lectures musicales… Chacun·e peut s’inscrire en début de soirée ou durant l’entracte pour monter sur scène et partager un texte de 5 minutes maximum.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-24T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-24T22:00:00.000+02:00
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Le Grand Cordel MJC 18 rue des plantes, 35700 Rennes Rennes
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