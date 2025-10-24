Clameurs La Guillotine / Les Pianos Montreuil
Clameurs Vendredi 24 octobre, 20h30 La Guillotine / Les Pianos Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-24T20:30:00 – 2025-10-24T22:30:00
Fin : 2025-10-24T20:30:00 – 2025-10-24T22:30:00
La Guillotine / Les Pianos 24-26, rue Robespierre / 93100 Montreuil Montreuil 93100 Bas-Montreuil – République Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@surnaturalorchestra.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.surnaturalorchestra.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 48 10 07 64 »}]
Concert du programme Clameurs, répertoire en cours de l’orchestre.
© Guadalupe Marín Burgin