Clameurs La Guillotine / Les Pianos Montreuil

Clameurs Vendredi 24 octobre, 20h30 La Guillotine / Les Pianos Seine-Saint-Denis

Début : 2025-10-24T20:30:00 – 2025-10-24T22:30:00

Fin : 2025-10-24T20:30:00 – 2025-10-24T22:30:00

La Guillotine / Les Pianos
24-26, rue Robespierre
93100 Montreuil
Seine-Saint-Denis
Île-de-France
contact@surnaturalorchestra.com
http://www.surnaturalorchestra.com
01 48 10 07 64

Concert du programme Clameurs, répertoire en cours de l’orchestre.

© Guadalupe Marín Burgin