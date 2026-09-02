AGENDA · Châtellerault
Clan Cabane Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault
samedi 5 décembre 2026 · Complexe culturel de l'Angelarde · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Clan Cabane
Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 18:00:00
fin : 2026-12-05 18:45:00
Date(s) :
2026-12-05
.
Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54 billetterie@3t-chatellerault.fr
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English : Clan Cabane
L’événement Clan Cabane Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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