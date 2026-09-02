Clan Cabane Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault

Informations pratiques

Châtellerault

Clan Cabane

Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 18:00:00

fin : 2026-12-05 18:45:00

Date(s) :

2026-12-05

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Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54 billetterie@3t-chatellerault.fr

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English : Clan Cabane

L’événement Clan Cabane Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne