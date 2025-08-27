Clan cabane La Contrebande Mont-de-Marsan
Parc Lacaze Quartier du Peyrouat Mont-de-Marsan Landes
Avec deux trampolines, des planches de bois et des objets insolites, des amis se retrouvent pour donner vie à leurs jeux d’enfants.
Les cinq acrobates épris de liberté s’offrent ainsi un terrain plein de rebondissements, d’explorations acrobatiques et sonores, pour se raconter des histoires et se lancer des défis.
Une folie douce entre amis pour le bonheur de tous.
DISTRIBUTION
De et avec Antoine Cousty, Emilien Janneteau, Johan Caussin, Raphael Milland et Pablo Manuel
Collaborateur à la mise en scène Jean-Benoît Mollet
Pablo Manuel, Création sonore, Chloé Bodin, Production Diffusion, Stéphanie Buirette., Administration
Co-productions 13eme sens scène et ciné, Obernai ; La Cave-Baro D’Evel, Lavelanet de Comminges, La Cascade Pole National Cirque, Bourg-Saint-Andéol, le Théâtre de Rungis, Rungis, Le Château de Monthelon, Montréal (F .
Parc Lacaze Quartier du Peyrouat Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10
