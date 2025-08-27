Clan cabane La Contrebande Mont-de-Marsan

Clan cabane La Contrebande Mont-de-Marsan mercredi 27 août 2025.

Clan cabane La Contrebande

Parc Lacaze Quartier du Peyrouat Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-27

fin : 2025-08-27

Date(s) :

2025-08-27

Clan cabane La Contrebande

Avec deux trampolines, des planches de bois et des objets insolites, des amis se retrouvent pour donner vie à leurs jeux d’enfants.

Les cinq acrobates épris de liberté s’offrent ainsi un terrain plein de rebondissements, d’explorations acrobatiques et sonores, pour se raconter des histoires et se lancer des défis.

Une folie douce entre amis pour le bonheur de tous.

DISTRIBUTION

De et avec Antoine Cousty, Emilien Janneteau, Johan Caussin, Raphael Milland et Pablo Manuel

Collaborateur à la mise en scène Jean-Benoît Mollet

Pablo Manuel, Création sonore, Chloé Bodin, Production Diffusion, Stéphanie Buirette., Administration

Co-productions 13eme sens scène et ciné, Obernai ; La Cave-Baro D’Evel, Lavelanet de Comminges, La Cascade Pole National Cirque, Bourg-Saint-Andéol, le Théâtre de Rungis, Rungis, Le Château de Monthelon, Montréal (F .

Parc Lacaze Quartier du Peyrouat Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10

English : Clan cabane La Contrebande

German : Clan cabane La Contrebande

Italiano :

Espanol : Clan cabane La Contrebande

L’événement Clan cabane La Contrebande Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2025-08-15 par OT Mont-de-Marsan