CLAN OF XYMOX DARKWAYS – LE METRONUM Toulouse

CLAN OF XYMOX DARKWAYS – LE METRONUM Toulouse samedi 6 décembre 2025.

CLAN OF XYMOX DARKWAYS Début : 2025-12-06 à 20:00. Tarif : – euros.

† La Setmana Santa 2025 † et le Metronum présentent :??????????????????????????????????? Une soirée spéciale !Les enfants prodiges de Barcelone rencontrent les précurseurs de la scène darkwave internationale.??????????????????????????????????? CLAN OF XYMOX (Synth-pop, Darkwave – NL)?????????????????????????????????Xymox s’est formé en 1981 à Nimègue (Pays-Bas) par Ronny Moorings et Anka Wolbert.Leur musique est classée electronic rock, gothique rock et synth-pop. Plus tard ses termes seront plus connus sous la dénomination : darkwave.En 1983, le groupe sort son 1er album, « Subsequent Pleasures », et se fait connaître sur la scène gothique émergente. Ce son sombre et aérien deviendra leur signature. Le groupe change de nom pour devenir Clan of Xymox après avoir signé en 1985 avec le mythique label indépendant britannique : 4AD (Bauhaus, Dead Can Dance, Cocteau Twins, Pixies…).En 1985, Clan of Xymox sort son deuxième album éponyme qui inclut les tubes « A Day » et « Stranger ». Cet album contribue à asseoir la réputation du groupe sur la scène gothique/dark wave et lui permet de se forger une solide réputation.Au fil des ans, Clan of Xymox a connu plusieurs changements de composition, Ronny Moorings étant le seul membre permanent. Le groupe a continué à sortir des albums et à tourner régulièrement, conservant une solide fanbase à travers le monde.La musique de COX explore souvent les thèmes de l’amour, de la perte et de l’introspection, et le groupe est connu pour ses paysages sonores mélancoliques et atmosphériques.Leur influence se retrouve dans le travail de nombreux groupes contemporains de dark wave et de gothique.Tout au long de sa longue carrière, Clan of Xymox est resté actif (et à la page, ndlr) et continue d’être une figure importante et influente dans l’évolution du genre gothique/dark wave.Bref. Une légende incontournable de la scène goth, voilà notre cadeau 2025 pour notre meilleur public !?????????????????????????????????? DARKWAYS (Post-punk, Darkwave – ES)????????????????????????????????Darkways est un jeune trio de darkwave originaire de Barcelone et formé par son leader Marc P. (Guitare rythmique & voix), et Lluís S. (Guitare solo) et David S. (basse). David annonce quitter le groupe au mois de septembre dernier forçant le groupe à envisager un nouveau format en duo.Darkways mélange des influences venant du rock et du métal (surtout dans le jeu de guitare) avec une profonde fascination pour l’exploration des univers post-punk et new wave synthétique. Mais c’est bien plus que ça…Halte aux poncifs communs qui ont attrait aux genres cold : synthés ceci, guitares cela… , trop fade : Darkways, c’est avant tout une bombe musicale et un renouveau de la scène goth!Avec un seul album (et déjà plusieurs classiques), Resonance se distingue par son approche de production gonflée et tranchante. Il aurait tout aussi bien pu s’appeler Renaissance tant il rafraîchit le genre. Darkways enfonce les portes de la nouvelle école darkwave avec des textes pessimistes qui explorent la psyché humaine, créant une atmosphère tendue soutenue par la voix sépulcrale et inquisitrice de Màrc, grand maître des mélodies virales et des refrains obsédants. La section guitare/basse à l’unisson (l’influence métal) ajoute à la densité intrinsèque des morceaux mettant en valeur la rythmique et les claviers.Sur scène, c’est froid, dense, millimétré. L’ensemble fait frémir de plaisir plongeant l’audience dans un son massif, immersif, et résolument dancefloor qui convoque les ténèbres et remet les pendules a l’heure!Il y aura clairement un avant et un après Darkways comme il y aura un avant et un après William Bleak (j’en oublie volontairement quelques autres, hello Damien Hearse! ).Et vous avez tellement de la chance car cette année sur le festival, on a programmé les deux !À ne pas rater!K.????????????????????????????????† CARPE NOCTEM † ?????????????????????????????????? Nous avons à cœur que nos événements reflètent nos valeurs de partage et de tolérance. C’est pourquoi, tous les comportements violents, déplacés, homophobes, transphobes, sexistes, racistes, âgistes ou harcèlements ne sont pas tolérés dans nos soirées.Si vous rencontrez un problème, venez voir nos référents.Faisons la fête en conscience et dans le respect de chacun. Merci.?????????????????????????????????† INFOS UTILES †?????????????????????????????????LE METRONUM : 2 Rdpt Madame de Mondonville, 31200 Toulouse (FRANCE) / Métro : Borderouge.?? https://goo.gl/maps/cYNSB6HLA5kjz9mY6Global event FB : https://www.facebook.com/events/1246974143514040Website : https://setmanasanta.frBluesky : https://bsky.app/profile/setmana-santa.bsky.socialIG : https://www.instagram.com/la_setmana_santa/FB : https://www.facebook.com/lasetmanasantaSpotify : https://open.spotify.com/playlist/5mBJnNJmHcjdj5BQ407k05

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE METRONUM 2 Rond Point Mme de Mondonville 31200 Toulouse 31